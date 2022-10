Florian David Fitz: Zwillinge! Jetzt packt er über sein Leben als Vater aus

Im Interview mit "Bild am Sonntag" plaudert Florian David Fitz über seine Zwillinge und die Art, wie sie sein Leben auf den Kopf gestellt haben. "Kinder verändern die Achse, um die sich das Leben dreht. Und genau das soll ja auch passieren", gesteht er.

Mit Kindern nimmt das Leben ein anderes Tempo ein. Urlaub? Mal entspannt ein Buch lesen? Das geht nicht mehr so einfach! "Wenn man Zeit mit Kindern verbringt, ist es in dem Moment eine Art Verlangsamung, weil alles andere wegfällt oder unwichtig wird. Mit Kindern bleibt nicht mehr viel Zeit für das Drumherum, Zeit, um innezuhalten oder Urlaub zu machen", so der 47-Jährige. "Das habe ich vorher nicht realisiert, aber Urlaub gibt es einfach nicht. Mal ein Buch zu lesen, sich mal zu entspannen oder einfach mal rauszugehen, das geht nicht mehr einfach so, das muss man mit Kindern anders organisieren."

Doch der Münchener genießt diesen Lebensabschnitt auch in vollen Zügen. "Ich habe mich aus freien Stücken dafür entschieden. Ich hatte ja auch ein relativ langes Leben davor ohne Kinder. Und ich bin immer noch sehr froh und neugierig auf alles, was mir jetzt Neues begegnet."