Florian Silbereisen: Liebes-Hammer! An Bord des Traumschiffs hat es gefunkt

An Bord des Traumschiffs wird Flori in eine chaotische Dreiecksgeschichte verwickelt. Denn nicht nur er ist schwer verliebt in die schöne Conny, sondern auch seine Schulfreunde Patrick (Daniel Fritz) und Maik (Tayfun Baydar). Alle drei Männer haben tiefe Gefühle für Conny. Der eine war mit ihr verheiratet, der andere hat sich nach der Trennung getröstet und sich dabei ebenfalls in sie verliebt. Doch für wen wird sie sich am Ende entscheiden? Wird Florian Silbereisen ihr Herz erobern? Oder wird Kapitän Prager - wie Flori selbst - weiterhin Single bleiben? Das zeigt sich in der neuen "Traumschiff"-Folge im ZDF oder bereits jetzt vorab in der Mediathek.