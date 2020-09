Florian Silbereisen: Miese Masche aufgeflogen! Jetzt fallen die Masken

Wenn Florian Silbereisen und Thomas Anders auf der Bühne performen oder als tolles Team für die Kamera posieren, wirken sie praktisch unzertrennlich. Doch wenn die Kameras aus sind, sieht die Realität ganz anders aus…

Sobald das Scheinwerferlicht auf sie gerichtet ist, nehmen sie sich in den Arm und versprühen Superlaune. Ist doch klar, dass die Sänger auch privat Freunde sind, oder? "Closer" wollte es genau wissen und hakte während des „Raffaello Summer Dinner“ in Berlin mal ganz direkt bei Thomas Anders nach, wie man denn so zusammengefunden habe. „Ach, ich hab einfach bei ihm angefragt, ob wir gemeinsame Sache machen wollen. Dann sind wir ins Studio, und es hat gepasst.“ Aha. Nun ja, so richtig euphorisch klingt das nicht.

Spielt Florian Silbereisen ein Theater?

Da verwundert es auch nicht, dass sich unter Florian Silbereisens Insta-Fotos auffallend selten Likes vom Duett-Partner finden. Ist die bühnenreife Kumpel-Show nur eine PR-Nummer? Es scheint so, dass sich die beiden privat nicht allzu viel zu sagen hätten...