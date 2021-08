Florian Silbereisen: Schlimmer Skandal - Jetzt wird es richtig dreckig

Das Florian Silbereisen keine Mühen und Kosten scheut, um seine Gäste zu unterhalten, ist definitiv nichts Neues. Doch wie es scheint, hat er bei der großen "Schlagerstrandparty", die am vergangenen Wochenende in der "ARD" zu sehen war, den Bogen einfach überspannt. So wird der Schlagersänger für sein bizarres Unterhaltungsprogramm via "Social Media" ordentlich angefeindet. Größter Aufreger dabei: Ein Auftritt von Florian Silbereisen und Stefan Mross im Frosch-Kostüm! Die User wettern: "Wieviel Cringe wollt ihr" sowie "Wenn die Motto-Swingerparty wieder eskaliert... " Autsch! Worte die an Florian sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Was der Sänger über die bitterbösen Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu. Bleibt somit eigentlich nu zu hoffen, dass er sie sich nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...