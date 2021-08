Florian Silbereisen: "Traumschiff"-Aus! SIE soll jetzt seinen Job übernehmen

Nachdem die Erfolgsserie "Um Himmels Willen", in der sie Schwester Hanna spielte, im Frühjahr überraschend eingestellt wurde, hätte sie Zeit. Die Florian gerade nicht erübrigen kann. Er ist Moderator etlicher Schlagershows bei ARD und MDR, gibt zudem den Juror bei "DSDS" auf RTL. Gut möglich, dass er bald merkt, dass die langen Drehzeiten im Ausland mit seinen anderen Terminen kollidieren – und von Bord geht. "Ich bin überfordert mit der Gesamtsituation. Das kam sehr plötzlich", sagte Flori selbst zu dem Dilemma.

Und was meint Janina Hartwig zu dem Angebot? Sie freut sich sicher über die Wahl, denn sie war bereits 2016 auf dem "Traumschiff" zu Gast und spielte eine Frau, die sich auf hoher See verliebt. Mit ihrer fröhlichen Art würde sie frischen Wind in das manchmal angestaubte Format bringen und das „Traumschiff“, das seit Floris Start als Kapitän 2019 in der Kritik steht, auf einem sicherem Kurs halten.