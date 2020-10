Florian Silbereisen: "Und dann haben wir uns langsam angenähert"

"Am Schluss, weiß ich noch, hat sie mir sogar vorgeschlagen, in so einem Leopardenoptik-Anzug auf die Bühne zu gehen. Also sie war dann irgendwann mindestens so mutig wie ich, wenn nicht so gar noch ein bisschen mutiger. Und ja, das war ein wichtiger Bestandteil, dass es bei mir überhaupt losging. (...) Durch diese bunten Anzüge bin ich den Zuschauerinnen und Zuschauern aufgefallen. Und Elke hat da einen großen Anteil beigetragen. Deshalb bin ich ihr natürlich auch immer sehr, sehr dankbar" berichtet Florian weiter und nimmt seine Fans so mit auf eine Zeitreise zu den Anfängen seiner Karriere. Wie schön! Für Elke hat er noch eine ganz besondere Botschaft. So fügt er abschließend hinzu: "Und meinen größten Respekt kann ich ihr nur immer wieder zollen, und meine Dankbarkeit kann ich ihr auch nur immer wieder sagen. Insofern, liebe Elke, danke für alles, was du für mich getan hast, für unsere Shows immer wieder machst. Ich hab dich lieb, dein Florian."