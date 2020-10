Florian Silbereisen & Stefan Mross: Heftig, was jetzt ans Licht kommt!

Obwohl Pauline bei Stefan Mross in seiner Sendung "Immer wieder sonntags" absolute Mega-Erfolge feierte und den Schlagerstar und dessen Ehefrau Anna-Carina sogar auf ihrer Wintertour begleiten soll, wird die Newcomerin bei die "Schlagerchance" nicht mit auf der Bühne stehen. Ob dies zwischen Florian und Stefan wohl zu Unstimmigkeiten führen wird? Wohl kaum! Schließlich sind die beiden sogar so eng miteinander befreundet, dass Florian der Trauzeuge von Stefan und Anna-Carina war. Die Fans können also unbesorgt sein...