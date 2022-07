Florian Silbereisen: Unerwartete Ruhestandsbeichte mit 40 Jahren

Auch wenn Florian in der Vergangenheit ein leidenschaftlicher Motorradfahrer war, hat er mittlerweile festgestellt, dass er einfach nicht mehr der Fan von langen Spritztouren ist. Bei seiner großen "Schlagerstrandparty" gibt er zu verstehen: "Ich bin ja auch ein Biker, ich fahre auch gern. Ich merke nur so langsam, umso länger ich fahre, also da zwickt es dann so langsam. Also ich werde so langsam zum Coffee-Racer, also kurz mal in die Eisdiele. Aber die ganz weiten Strecken, ich glaube, ich werde zu alt dafür." Hoppla! Ehrliche Worte, die man von Florian gar nicht erwartet hätte! Ob sich Florian wohl ein neues Hobby suchen wird? Wir können jedenfalls gespannt sein, wie es für ihn weiter geht!