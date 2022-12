Florian Silbereisen: Von wegen einsam! Jetzt packt seine Freundin aus

Gerade stehen die beiden wieder für das ZDF-"Traumschiff" vor der Kamera. Doch was passiert, wenn am Abend die letzte Klappe geschlagen ist? Zieht sich der private Flori dann in seine Kabine zurück? Nein, er feiert! Egal, ob es ein spontaner Ausflug ins Spielcasino ist, oder ein feuchtfröhlicher Abend, an dem er seine Kollegen zum Cocktail einlädt – Florian ist für jeden Spaß zu haben. "Ich mag ihn wahnsinnig gerne", schwärmt Barbara. "Er ist ein besonders liebenswerter Kollege."

Doch wie schafft Florian Silbereisen sein unglaubliches Arbeitspensum überhaupt? "Wenn er eine Show hatte, kommt er im Flieger um vier Uhr in der Früh irgendwo an, wo das Schiff gerade ist. Er wird an Bord geholt und um sieben Uhr ist er in der Maske", erzählt Barbara.

Obwohl die meisten nach so einer kurzen Nacht wohl durchhängen würden, lässt Florian sich von seiner Müdigkeit nichts anmerken. "Er kann seine Texte wie ein Einser-Schüler, ist immer freundlich und charmant." Und das ist er zu jedem an Bord gleichermaßen! Gut gelaunt plaudert er an Deck mit den Passagieren und lässt sich bereitwillig fotografieren.

Dennoch gibt es Stimmen, die von Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän nicht sonderlich viel halten. "Ich weiß, es gibt Menschen, die stellen sich einen anderen Kapitän vor. Aber Florian tut uns gut, er bringt uns die Quote und er ist ein absolut liebenswerter Mensch", stellt Barbara klar.

