Florian Silbereisen: Zwangs-Auszeit! Jetzt wird es ungemütlich

Wie nun Schlagerkollege Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen im Interview mit "extratipp.com" erklärt, würde es Florian nicht schaden, wenn er einen Gang zurückschalten würde. So ist er der festen Überzeugung, dass sich Florian mit seinem Job als DSDS-Juror keinen Gefallen getan hat. Norbert beteuert: "Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Hoffen wir mal, dass er es gut macht. Sicherlich nicht einfach, mit Dieter Bohlen als Vorgänger. Es ist immer ein bisschen gefährlich, dass dann Leute sagen, er ist dann zu viel im Fernsehen. Manchmal einfach dem Motto folgen: 'Weniger ist mehr.' Autsch! Worte, die an Florian sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Unter kriegen lässt er sich davon jedoch nicht! Ganz im Gegenteil sogar! Am 14. August lädt er nämlich mit seiner ARD-Show zur großen "Schlagerstrandparty" nach Gelsenkirchen ein. Eine Zwangsauszeit ist scheinbar nach wie vor kein Thema...