Huch, was ist denn mit Food-Tester Jumbo Schreiner passiert? Eigentlich ist das Schwergewicht dafür bekannt, das er einige Extra-Pfunde auf den Rippen hat. Bis jetzt! Denn wie Jumbo nun verrät, habe er ordentlich abgespeckt! Setzt er hiermit seiner Food-Tester-Karriere ein jähes Ende?

Food-Tester Jumbo Schreiner: Er hat abgespeckt!

Immer wieder ist Food-Tester Jumbo Schreiner dabei zu sehen, wie er für " " für eine Reihe von kulinarischen Erlebnissen durchlebt. Das Motto dabei: umso größer, desto besser! Für Jumbo -wie es sein Name schon verrät- kommen keine kleinen Portionen auf den Teller. Doch nun die Überraschung. Wie Jumbo jetzt beichtet, hat er ordentlich an Kilos verloren. Das seine Fans dabei vor allem eine Frage beschäftigt, ist klar: "Wie hat Jumbo so viel abgespeckt?"

Food-Tester Jumbo Schreiner: So hat er abgenommen!

Wer denkt, dass Jumbo seiner Food-Tester-Karriere jetzt den Rücken zudreht, kann unbesorgt sein. Erst kürzlich war das Schwergewicht noch dabei zu sehen, wie er für eine "Cheddar-Burger-Challenge" in der Jury saß. Ein wenig mehr auf seine Ernährung scheint Jumbo allerdings jetzt doch zu achten. So verrät er gegenüber "Bild" sein Abnehmgeheimnis und berichtet: "Ganz einfach: 'Ich habe die Süßigkeiten weggelassen!'" Ob Jumbo jetzt noch mehr will, ist nicht bekannt. Sein neustes Projekt könnte ihm dabei allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. Ab Herbst wird nämlich auf "ProSieben" Jumbos neue Show "Taste Battle" ausgestrahlt. Wir können also gespannt sein...