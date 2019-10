Formel-1-Weltmeister Jody Scheckter: Seine Tochter Ila (†21) ist tot

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jody Scheckter trauert um seine Tochter Ila. Die 21-Jährige starb in der Nacht vom 17. Oktober zu Hause – nur einen Tag, bevor sie einen Entzug antreten wollte. Ihre Familie vermutet, dass sie versehentlich eine Überdosis Drogen nahm und deshalb nicht mehr aufwachte.

Ila hatte große Angst

Am Montag verkündeten Jody und seine Ehefrau die tragische Nachricht in einer öffentlichen Erklärung. Auch Ilas Geschwister Poppy und Hugo nahmen bereits über Abschied von ihr. „Ila hatte unfairerweise so viele Probleme für so viele Jahre und das einzig Positive ist, dass sie jetzt Frieden hat und keine Schmerzen. Sie wollte unbedingt gesund werden und hat dafür so sehr gekämpft“, schrieb der junge Mann voller Trauer.

Ilas Familie erklärt, dass sie vor zwei Jahren an einem Gehirntumor erkrankte und sich schweren Operationen unterziehen musste. Anschließend litt sie an Epilepsie und hatte solche Angst vor den Krampfanfällen, dass sie versuchte, sie im Rausch zu ertränken.

