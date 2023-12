"Forsthaus Rampensau Germany": Erfolgreichster Reality-Neustart! Die Show bricht Rekorde

"Mit 'Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken' (AT) drehen wir gerade die Fortsetzungsgeschichte. Und dieser Titel verrät: In den nächsten Wochen wird im Forsthaus Rampensau noch einiges passieren.", verrät Thomas Münzer weiter. Ob das Spin-off mit der ehemaligen "Germany's next Topmodel"-Kandidatin an den Erfolg von "Forsthaus Rampensau Germany" anknüpfen kann?

Und auf wen im "Forsthaus Rampensau Germany" hat Gina-Lisa ein Auge geworfen? Das werden wir bereits im Frühjahr 2024 erfahren, wenn Gina-Lisa Lohfink auf die Suche nach der Liebe ihres Lebens geht. Das Geschlecht sei Gina-Lisa dabei egal, wie sie bereits im Oktober verriet. Wir sind gespannt!