Franca Lehfeldt & Christian Lindner: Das Baby ist da und es ist ein...

Interessantes Timing: Just in dem Moment, in dem Deutschland politisch aufatmet und sich eine neue Regierung formiert, wird Lindner Papa und zieht damit einen Teil der Aufmerksamkeit auf sich. Kein Wunder also, dass der Noch-FDP-Chef am Montag bei Sitzungen seiner Partei gefehlt hat. Der Grund dafür könnte kaum schöner sein. Für Christian Lindner und Franca Lehfeldt ist es das erste gemeinsame Kind. Die beiden sind seit 2018 ein Paar, haben sich 2021 verlobt und ein Jahr später auf Sylt geheiratet.

Beide Partner möchten sich gleichberechtigt um die kleine Tochter kümmern. Auch Franca hat klare Vorstellungen vom Familienleben. Sie wolle nach der Geburt zügig wieder arbeiten und nicht in den klassischen Mutterschutz gehen, ließ sie wissen. Eins ist jedoch schon klar: Für die kleine Familie beginnt jetzt ein völlig neues Kapitel.