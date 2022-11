Frank Fussbroich und seine Elke: Aus diesem traurigen Grund haben sie keine Kinder

Frank Fussbroich ist ein alter Hase im Showgeschäft. Er und seine Familie gelten bis heute als die ersten Reality-Stars in Deutschland. Schließlich wurden sie seit 1989 für elf Jahre für die Serie "Die Fussbroichs" von Kameras begleitet. Auch heute sieht man den 54-Jährigen noch ab und zu in verschiedenen Formaten. Zuletzt in der Show "Sex Tape V.I.P." (auf discovery+). Hier lässt er die Zuschauer tief in sein Privatleben blicken. Wieso er sich für so eine pikante Sendung entschieden hat? "Sex ist kein Tabu-Thema mehr und was gibt es Schöneres, als zu schauen, was bei anderen Pärchen abgeht", lacht er im Interview mit InTouch Online".

Und er verrät noch viel mehr...