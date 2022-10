Fred Fussbroich: Der Reality-TV-Star ist tot

Wie "Express" berichtet, starb der TV-Star am Dienstag nach langer schwerer Krankheit. Worunter er genau gelitten hat, ist allerdings nicht bekannt. Fred gehörte in den 80ern zu den beliebtesten Fernsehgesichtern in Deutschland. Mit ihrer sympathischen und lockeren Art verzauberte die Familie in der Sendung "Die Fussbroichs" die Fans. Die Serie bekam sogar den Grimme-Preis.

Vor allem Frank Fussbroich, der Sohn von Frank, dürfte der Tod extrem hart getroffen haben. Der postete noch vor drei Wochen ein gemeinsames Foto und schrieb dazu: "Bester Papa". Er selbst hat sich och nicht geäußert. Doch die Fans senden ihm bereits zahlreiche Beileidsbekundungen über das soziale Netzwerk. "Mein aufrichtiges Beileid dir und der ganzen Familie. Bin sehr traurig. ' Mach et jot, Fred '", heißt es beispielsweise in einem Kommentar.

