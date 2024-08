Franz Beckenbauer: 7 Monate nach seinem Tod - Ehefrau Heidi hat wieder ihr Glück gefunden

Sie tanzt, lacht und kann für kurze Zeit ihren Kummer vergessen. Beim "Bastian Schweinsteiger Cup" zugunsten der Franz-Beckenbauer-Stiftung in Bad Griesbach zeigte sich Heidi kürzlich ausgelassen und fröhlich. Zu groß ist die Freude, dass der Ex-Fußballprofi die Schirmherrschaft für Beckenbauers Charity übernommen hat. Dennoch fiel ihr der Auftritt nicht leicht. "Da kommen viele Erinnerungen hoch", erzählt sie im Interview und muss kurz durchatmen.

Es sind die schönen Erinnerungen an ihren Franz, die sie immer wieder emotional überwältigen, aber auch voller Hoffnung durch den Alltag tragen. Aber es sind auch Freunde um sie herum, die sie aufheitern: liebe Menschen, die in guten wie in schweren Tagen für sie da waren.

In Susanne Schaefer fand Heidi eine enge Freundin. Als deren Mann, Fußballweltmeister Andreas Brehme (†63), im Februar plötzlich an Herzversagen starb, zogen sich Heidi und Susanne an den Gardasee zurück, um um ihre Männer zu trauern und füreinander da zu sein. "Gute Freunde kann niemand trennen", hat Franz einmal gesungen. Und seine Heidi kann das nur bestätigen. Sie will weiterleben, wieder lachen und glücklich sein. Und der "Kaiser" schaut ihr bestimmt von oben zu …