Franz Beckenbauer: "Der Kaiser" ist tot

Franz Beckenbauer ist tot. Am Sonntag, dem 7. Januar ist der ehemalige deutsche Fußballspieler im Alter von 78 Jahren verstorben, das gab die Familie jetzt bekannt: "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist. Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen."