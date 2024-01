Franz Beckenbauer: Diese Vorwürfe nagten bis zu seinem Tod an ihm

"Es gibt immer die Diskussion, war das Sommermärchen gekauft, was ist mit diesen ominösen 6,7 Millionen passiert. Ich muss ganz ehrlich sagen: Mag sein, dass das ein oder andere vielleicht nicht ganz in Ordnung war. Das hat Franz ja auch mal eingeräumt. Aber wie kleinlich ist diese Diskussion, wenn man dagegen das Lebenswerk sieht.", erklärt "Bild"-Sportchef Walter M. Straten.

Angeblich wurden im April 2005 von einem DFB-Konto die besagten 6,7 Millionen Euro an die Fifa überwiesen, als Zuschuss zu einer geplanten WM-Eröffnungsgala, die allerdings nie stattfand. Der Geldbetrag wurde trotzdem als steuermindernde Betriebsausgabe des DFB ausgewiesen. Anschließend wurden die 6,7 Millionen von der Fifa an den damaligen Adidas-Chef Robert-Louis Dreyfus (✝2009) überwiesen, der wiederum 2002 ein privates Darlehen an Beckenbauer geleistet hat. Darauf wurde ihm vom Landesgerichtes Frankfurt vorgeworfen, dieses Geld verschleiert zu haben. Das hat Beckenbauer in den vergangenen Jahren schwer zu schaffen gemacht.

"Ich hoffe wirklich, dass jetzt auch mit dem Tod und wenn man sieht, welche Reaktionen es in aller Welt auslöst, diese echt kleinkarierte typisch deutsche Diskussion um diese sechs Millionen dann auch beendet ist. Zumindest, was die Person Franz Beckenbauer angeht, die in den letzten Jahren sehr darunter gelitten hat, dass er mit einer unglaublichen Häme überschüttet worden ist.", sagt Walter M. Straten und weiß: "Das hat ihn, ich will nicht sagen, ins Grab gebracht, das wäre vielleicht übertrieben, aber das war am Ende ein Sargnagel für ihn."

