Franz Beckenbauer: Jetzt schwärmt seine Witwe von seinem Nachfolger

ER ist der Nachfolger von Franz Beckenbauer – Bastian Schweinsteiger. Zumindest, wenn es um das Golfturnier der verstorbenen Fußball-Legende geht. Zuletzt fand der "Kaiser Cup" 2022 unter Franz Beckenbauer statt, nach seinem Tod erwies ihm Bastian Schweinsteiger nun die Ehre und übernahm die Schirmherrschaft für das Event, das dem Kaiser so am Herzen lag. Aus dem "Kaiser Cup" wurde nun der "Schweinsteiger-Cup". Doch was sagt seine Witwe Heidi dazu? Sie kommt im RTL-Format "Exclusiv" aus dem Schwärmen für den Nachfolger ihres verstorbenen Mannes gar nicht mehr heraus.