Franz Beckenbauer: Seine letzte Ruhestätte ist ganz nah bei Sohn Stephan

Franz Beckenbauer wird wohl schon an diesem Freitag beigesetzt, wie nun "BILD" nach eigenen Recherchen berichtet. Laut Informationen des Boulevardblatts wurden auf dem Friedhof Perlacher Forst bereits Trauerkränze angeliefert und das Grab für die Beerdigung ausgehoben. Das Gelände soll von Sicherheitspersonal bewacht sein.

Es ist das Grab, in dem auch seine Eltern, Antonie und Franz, beerdigt wurden. Doch nicht nur die Eltern der Fußball-Legende haben an dem Ort in München ihre letzte Ruhe gefunden. Auch Franz Beckenbauers Sohn, der 2015 verstarb, liegt dort begraben. Stephan Beckenbauer verstarb im Alter von 46 Jahren an einem Gehirntumor. Ein Schicksalsschlag, von dem sich Franz Beckenbauer nie ganz erholte.

Nun wird auch der ehemalige Nationalspieler an diesem Ort beigesetzt, ganz nah bei Sohn Stephan, der schräg gegenüber sein Grab hat, auf dem auf Italienisch steht: "Grazie di esistere" (zu Deutsch: "Vielen Dank, dass es Dich gab").

Wo Franz Beckenbauer vor rund neun Jahren von seinem geliebten Sohn Abschied nahm, müssen Ehefrau Heidi und seine Kinder Thomas, Michael, Joel und Francesca nun auch Lebewohl sagen. Ein Abschied, der sicher nicht leicht fällt...