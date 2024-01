Franz Beckenbauer: Traurig! Das allerletzte Foto des Kaisers

Seinen letzten öffentlichen Auftritt absolvierte Beckenbauer am 6. Januar 2023. Damals zeigte er sich beim traditionellen Karpfen-Essen in Kitzbühel. Im Hotel "Kitzhof" entstand auch sein letztes öffentliches Foto. "Mir geht es den Umständen entsprechend so weit gut. Wenn es so bleibt, bin ich zufrieden", sagte er damals noch im Gespräch mit "Bild". Dass man ihn danach nicht mehr wiedersehen würde, konnte niemand ahnen. Auch Ehefrau Heidi und Sohn Joel (24) waren an diesem Tag dabei und lächelten zusammen mit Franz in die Kameras.