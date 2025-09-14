Franziska van Almsick: Ihr härtester Kampf!

Bis heute muss sie aufpassen, bei Stress nicht in alte Muster zurückzufallen. Doch Franzi hat gelernt, auch eine Stärke darin zu sehen. „Die Störung ist ein Warnsignal für mich. Wenn das mit dem Essen nicht mehr so gut klappt, muss ich auf die Bremse treten und an mich denken“, erklärt sie. Ihr Mut macht sie nicht nur zur Sportlegende, sondern auch zum Vorbild – im Kampf gegen die eigenen Dämonen.