Franziska van Almsick: Ihr härtester Kampf!

Franziska van Almsick ist eine echte Sportlegende! Doch der Erfolg hatte einen hohen Preis…

Franziska van Almsick fährt sich mit der Hand durch die Haare. - Foto: IMAGO / Kessler-Sportfotografie

Franziska van Almsick ist eine Sportlegende!

© IMAGO / Kessler-Sportfotografie

InTouch Redaktion

Sie war das Wunderkind des Schwimmsports: Mit gerade einmal 14 Jahren gewann Franziska van Almsick (47) Silber bei Olympia und wurde über Nacht zum Idol einer ganzen Generation. Doch hinter dem Glanz der Medaillen kämpfte die Ausnahmeathletin ihren schwersten Wettkampf – gegen sich selbst.

Franziska van Almsick spricht über ihre Essstörung

Heute spricht sie offen über ihre Essstörung. Der enorme Druck, die harten Spottnamen nach Niederlagen – all das führte dazu, dass Franzi hungerte, sobald es ihr schlecht ging.„Ich bin damals in diese EssStörung gekommen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mein Leben nicht mehr selbst im Griff“, erzählt sie ehrlich.

Bis heute muss sie aufpassen, bei Stress nicht in alte Muster zurückzufallen. Doch Franzi hat gelernt, auch eine Stärke darin zu sehen. „Die Störung ist ein Warnsignal für mich. Wenn das mit dem Essen nicht mehr so gut klappt, muss ich auf die Bremse treten und an mich denken“, erklärt sie. Ihr Mut macht sie nicht nur zur Sportlegende, sondern auch zum Vorbild – im Kampf gegen die eigenen Dämonen.

