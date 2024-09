Frauke Ludowig: "Ich habe immer Angst um meine Töchter!"

"Ich bin sehr stolz auf meine beiden Kinder", sagt Frauke. "Aber die Angst um sie ist natürlich immer da, denn als Mutter ist man ständig in Sorge." Sei es, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind oder abends mit Freunden ausgehen. "Wenn meine Töchter nachts noch nicht zu Hause sind, schlafe ich immer im Gästezimmer neben der Haustür, damit ich höre, wenn sie kommen", gesteht sie uns.

Was Frauke ein wenig beruhigt, ist das Vertrauen in ihren Nachwuchs und der enge Zusammenhalt in der Familie. "Seit Nele ausgezogen ist, telefonieren wir mehrmals am Tag", erzählt sie lächelnd und ihre Tochter fügt schmunzelnd hinzu: "Morgens, mittags, abends – wir telefonieren ständig. Ohne unser Gute-Nacht-Telefonat könnten wir gar nicht schlafen." Und das ist noch nicht alles: "Wir haben auch unsere Familien-Whatsapp-Gruppe, in der wir dann alle miteinander reden können. Sogar der Hund ist dabei", fügt Frauke augenzwinkernd hinzu. Dieser digitale Draht hält die Familie zusammen, egal wie weit sie voneinander entfernt sind, und gibt Frauke als Mama das gute Gefühl, ihre Lieben immer ganz nah bei sich zu haben.