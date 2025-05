Freddy Quinn: Seine größte Lebenslüge! Mit 93 Jahren packt er alles aus

Auch privat lebte Quinn viele Jahre in einer Rolle. Seine große Liebe, die Hamburgerin Lilli Blessmann (†86), war 50 Jahre lang an seiner Seite – offiziell jedoch nur als Managerin. Die Plattenfirma schrieb vor: keine Beziehung, keine Frau an seiner Seite. "Ich musste ungebunden sein", erinnert sich Quinn. Blessmann akzeptierte die Tarnung – und blieb trotz öffentlicher Unsichtbarkeit die Konstante in seinem Leben.