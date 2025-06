Friedrich Merz: Seine Frau lässt ihn im Stich

Es ist der größte Triumph seiner Karriere – und es fühlt sich doch wie eine stille Niederlage an. Friedrich Merz (69) hat erreicht, wovon er sicher ein Leben lang geträumt hat: Nach Jahrzehnten politischer Arbeit ist er Bundeskanzler. Doch in dem Moment, in dem er den Gipfel erreicht, fehlt ihm die wichtigste Stütze: seine Frau Charlotte (64). Sie lässt ihn im Stich – wie bitter!