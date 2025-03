Friedrich Merz: Seine geheime Familientragödie

Der CDU-Mann musste den Tod von zwei Geschwistern verkraften! "Wir waren mal zu viert zu Hause. Meine jüngste Schwester ist mit 21 bei einem Verkehrsunfall gestorben", sagt er. Später habe er auch seinen jüngeren Bruder beerdigen müssen, der an der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose gelitten habe. Er starb, "noch bevor er 50 wurde", so Friedrich Merz.

Diese furchtbaren Verluste gingen natürlich nicht einfach so an ihm vorbei. Die Erlebnisse hätten "vor allen Dingen bei unseren Eltern, aber auch bei den beiden noch verbliebenen Geschwistern tiefe Spuren hinterlassen", erzählt er. Doch zum Glück gibt es da seine Ehefrau Charlotte (64). Mit der Richterin ist er seit 1981 glücklich verheiratet, hat mit ihr die Kinder Philippe (44), Constanze und Carola. Sie ist es, die ihm Trost spendet, Rückhalt und Kraft schenkt. Das Geheimnis ihrer langen Liebe erklärt Friedrich Merz mit diesen Worten: "Das Wichtigste ist, dass man gegenseitig eine sehr große Offenheit und vor allem gegenseitigen Respekt an den Tag legt." Ungewöhnlich sanfte Töne unseres zukünftigen Kanzlers…