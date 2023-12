Fritz Wepper: Nach Verlust seines Bruders - Jetzt spricht Ehefrau Susanne

Fritz Wepper (82) hat schwere Wochen hinter sich: Erst verlor der Schauspieler seinen Bruder Elmar, der am 31. Oktober 2023 an plötzlichem Herzversagen verstorben ist, dann machte ihm seine Gesundheit zu schaffen: Der Schauspieler und Synchronsprecher soll wegen einer Blutvergiftung in eine Klinik eingewiesen worden sein. Inzwischen geht es dem 82-Jährigen wieder besser, an Heiligabend darf er sogar für ein paar Stunden die Klinik verlassen. Doch der Tod seines Bruders setzt ihm noch immer sehr zu - gerade jetzt an Weihnachten. Jetzt erzählt seine Frau Susanne Kellermann (49), wie schwer der Verlust wirklich für ihren Mann ist...