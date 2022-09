Fürstin Charlene: Abgetaucht! So sehr leiden ihre Kinder

Die Gesichter der Zwillinge sagen alles. In ihren traurigen Augen steht geschrieben, dass sie gerade großes Leid durchmachen müssen. Gabriella (7) starrt ins Leere. Es sieht so aus, als müsste sie Tränchen unterdrücken. Ihr Zwillingsbruder Jacques (7) versteckt sich hinter einer großen Sonnenbrille. Den Kindern geht es anscheinend schlimmer als je zuvor. Denn: Ihre Mutter, Fürstin Charlene (44), ist abgetaucht!

Dabei schien doch zuletzt alles wieder in Ordnung zu sein. Die Fürstin zeigte sich in Monaco fröhlich bei Terminen, genoss zu Hause ihr Zwillings-Glück. Doch jetzt ist schon wieder alles anders. Fürst Albert (64) ist mit den Kindern alleine nach Korsika gereist, von seiner Gattin fehlt jede Spur. Es gibt keine Fotos, keine Nachricht, nichts. Wo sich die Fürstin im Moment aufhält, ist nicht bekannt. Der Palast schweigt. Warum ist sie nicht mit im Urlaub? Eigentlich würden ihr doch Ruhe und Entspannung auch weiterhin guttun. In den letzten Monaten hatten sie schließlich so gut wie keine Familienzeit. Über diese schwere Phase sagte Albert zuletzt noch: "Das war eine Prüfung! Eine Prüfung vor allem für meine Frau, die sehr gelitten und schwierige Momente fernab von ihren Lieben erlebt hat. Eine Prüfung auch für unsere Kinder und für mich selbst. Wir haben sie sehr vermisst."