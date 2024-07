Fußball-EM 2024: Diese Spielerfrauen stehen hinter den Kickern

Diese Spielerfrauen stehen hinter den Kickern: Manuel Neuer

Auch bei ihm sollte es erst beim zweiten Versuch klappen: Nach der Scheidung von seiner ersten Ehefrau Nina verliebte sich der Torwart neu. Mit Handballerin Anika soll das große Glück perfekt sein. Ihr Kennenlernen: unspektakulär am Flughafen. Sie fragte nach einem Selfie, Neuer soll einen lustigen Spruch über ihre Socken gemacht haben. Anika postete das Foto auf Instagram und markierte den Fußballer. Er schrieb sie daraufhin an, so erzählen es Freunde. Die beiden hätten sich seit dieser ersten Begegnung immer wieder neckisch-flirtige SMS hin und her geschrieben, bis schließlich mehr daraus wurde. Im vergangenen Jahr heirateten sie klammheimlich am Tegernsee, mit nur rund 20 Gästen. Kurze Zeit später kam Söhnchen Luca zur Welt, den der stolze Papa nun durchs bayerische Alpenvorland schiebt. Nicht nur am Spielfeldrand sind die wichtigsten Frauen in seinem Leben mit von der Partie: Die sympathische Anika versteht sich nämlich auch blendend mit Manuels Mama Marita.