"Let's Dance"-Gewinner Gabriel Kelly: "Alle haben geweint!" Das war der emotionalste Moment der Staffel

Tränen sind bei "Let's Dance" keine Seltenheit, doch in der diesjährigen Staffel brachte ein Kandidat sogar den härtesten Kerl zum Weinen. Die Rede ist von Tony Bauer (28). Der Comedian musste kurz vor dem Finale aus gesundheitlichen Gründen aussteigen. Er leidet seit seiner Kindheit am Kurzdarmsyndrom und hatte durch das harte Training sein körperliches Limit erreicht. Trotzdem ließ er es nicht nehmen, seinen "Hercules Magic Moment" außer Konkurrenz zu tanzen. "Das war wirklich ein Final-Freestyle. Ich weiß noch, wie wir alle oben in der Sky Lounge standen und geweint haben – sogar Joachim Llambi. Das muss man erstmal schaffen", erzählt uns Gabriel. "Wenn ich dran denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das war für mich das absolute Highlight dieser Staffel."