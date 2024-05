Gabriel Kelly: "Joey ist mein Lieblingsonkel!"

Gabriel konnte es gar nicht fassen. "Ich liebe Joey einfach. Er ist einfach so wie er ist. Er ist authentisch, sehr direkt, wortkarg. Aber wenn er was sagt, dann meint er es auch so. Das bedeutet mir sehr viel, dass du gerade hier bist. Ich bin sprachlos!"

Onkel Joey ermutigte ihn sogar, bei "Let's Dance" teilzunehmen. "Als die Anfrage kam, habe ich gesagt; 'Gabriel, das musst du machen! Du musst Marathon laufen, du musst ackern.'" Diese Worte hat sich der Kelly-Spross scheinbar zu Herzen genommen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir nächstes Jahr ja seinen Onkel Joey auf dem Tanzparkett...

Das Verhältnis von Gabriel und seiner Tante Maite soll dagegen nicht so eng sein. Mehr dazu erfahrt ihr hier im Video: