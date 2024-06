Gabriel Kelly: So happy! Er hat sich endlich freigeschwommen

Über das Aufwachsen mit der Band Angelo Kelly & Family sagte Gabriel einst bitter: "Das Reisen war hart für mich. Wir hatten keine Freunde und nichts. Wir hatten nur uns." Immer wieder mussten er und seine vier Geschwister die Schule wechseln, nur selten blieben sie länger an einem Ort. Mit seinem berühmten Vater, seiner Mutter Kira (44) und seinen Geschwistern reiste er wie ein Nomade in der Welt umher, um Musik zu machen.

Sein Werdegang? Bereits festgeschrieben. Er will ausbrechen. Seine Solokarriere als Rapper scheitert – trotz seines berühmten Nachnamens. Was bleibt, ist die Frage: Wie geht es weiter? Plötzlich war da Anfang des Jahres diese Chance, die Gabriel ergriff. Mit der Teilnahme an der RTL-Tanzshow "Let’s Dance" konnte er zum ersten Mal im Leben sein eigenes Ding machen. Mit der Profitänzerin Malika Dzumaev (33) tanzte er sich zum Sieg – und in die Herzen des Publikums. Ja, plötzlich waren da all diese Menschen, die ihm seinetwillen zujubeln. Ein Befreiungsschlag für den Kelly-Spross!

Mit dem Jubel verschwand die Einsamkeit. Besonders mit "Let’s Dance"-Kollegin und Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24) verbindet ihn seither eine enge Freundschaft. Gemeinsam wollen sie jetzt nach Indien reisen. Auch mit seiner Tanzpartnerin ist er eng verknüpft, sagt: "Wir würden gerne weiterhin gemeinsam tanzen." Und den Takt dazu, ja, den möchte er selbst wählen...

