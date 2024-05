Gabriel Kelly: Überraschung vor dem "Let's Dance"-Finale! Damit hat er nicht gerechnet

Jetzt wird es richtig spannend! Heute Abend stellt sich endlich heraus, wer das Zeug zum Dancing Star 2024 hat! In der letzten "Let's Dance"-Folge dieser Staffel treten die Promis noch einmal gegeneinander an und zeigen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben. Auch Gabriel Kelly (22) ist mit dabei und kann es kaum erwarten, das Tanzbein zu schwingen!