Gabriel Kelly & Freundin Leoni: Eifersuchtsdrama wegen Ann-Kathrin! Jetzt packt seine beste Freundin aus

"Wir sind so froh, diese Reise zu machen und all das erleben zu dürfen", schwärmen Gabriel und Ann-Kathrin im Netz. Die beiden klettern zusammen auf Berge, genießen das lokale Essen und sitzen abends zusammen mit Snacks am Lagerfeuer. Blöd nur, dass sich unter ihren herrlichen Urlaubsfotos mittlerweile die Kommentare ihrer skeptischen Fans häufen ...