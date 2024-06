Gaby Köster: "Lebensretter" - Emotionale Beichte nach dem Schlaganfall

Denn natürlich gibt es in ihrem Alltag immer wieder Situationen, die für sie extrem herausfordernd sind. Zum Beispiel, wenn sie beim Malen in ihrem Atelier die Farbtube nicht mit einer Hand aufschrauben kann. "Wenn ich allein bin, ­mache ich meinem Frust Luft, indem ich fluche. Das kann ich ganz gut, das gibt mir Kraft", sagt Gaby Köster. ­Außerdem gönnt sie sich regelmäßig entspan­nende Massagen. Denn wenn ihr linker Arm lange ­herabhängt, schmerzt die Schulter, und vom vielen Sitzen leidet die Wirbelsäule.

Doch sie hat etwas entdeckt, das ihr hilft, ihr neues ­Leben mit all seinen Tücken und Widrigkeiten anzunehmen: die Spiritualität. "Ich war immer spirituell, aber dieser drecksdrisselige Schlaganfall hat mich all den verschiedenen spirituellen Themen wie Heilsteinen, Tarotkarten, Aura-Soma, Chakren-Behandlungen noch mal viel nähergebracht", so der TV-Star begeistert. "In vielen Bereichen ist die Spiritualität mein Lebensretter geworden."