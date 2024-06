Gaby Köster: Neuer Mann? Sie bricht ihr Schweigen

Gaby Köster selbst meint, dass sie vor dem Schlaganfall ein ganz anderer Mensch war, als jetzt. Ihr Leben wendete sie um 180 Grad. "Aber die Gaby von heute ist Überlebens willig, denn das Leben hat ihr ja auch sehr viel geschenkt", resümiert sie. Durch den Schlaganfall tauchte sie in die Spiritualität ein, zudem hätte sie ohne den Schlaganfall wohl auch keine Bücher geschrieben.

Auch wenn durch ihre halbseitige Lähmung vieles länger dauert, ist sie selbstständig. "Ich ziehe mich selbst an, auch wenn das fünf Minuten statt einer halben dauert", gibt sie zu. Um ihr das Anziehen zu erleichtern, trägt die zum Beispiel einen BH ohne Verschluss. Sie scherzt: "Für Männer ist so ein Modell uninteressant", und stellt klar, dass ohnehin noch nicht "der Richtige" in ihr Leben kam.