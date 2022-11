Gaby Köster: Schweres Schicksal! Wie viel muss sie noch ertragen?

Als der Schlaganfall passierte, war Köster mit „Ritas Welt“ auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Heute mag sie sich nicht mehr selbst im TV sehen. „Das ist nicht so schön, weil da sehe ich mich halt agil durch den Supermarkt hüpfen. Das ist eine andere Frau, das bin nicht ich“, sagte sie mal. Auch 14 Jahre danach leidet Gaby an den Folgen, kann immer noch nicht richtig laufen. Dass sie draußen spazieren geht, verdankt sie ihrer Mutter. „Gemeinsam schunkeln wir uns durchs Leben“, so die Komikerin.

„Meine Mutter hilft mir im Alltag sehr, täglich“, sagte Gaby vor einiger Zeit. „Das ist für mich eigentlich das Schlimmste an dem ganzen Scheiß.“ Die 60-Jährige würde sich wünschen, dass Mama sich nicht „mit mir rumplagen muss in ihrem hohen Alter. Sie hat es selber auch nicht leicht, weil sie Arthrose und selber Schmerzen hat.“

Sind die Schmerzen schlimmer geworden? Zumindest sieht man Mutter Köster nun mit Rollator beim Einkauf. Für Gaby bedeutet das nichts Gutes …

Die Symptome für einen Schlaganfall sind vielfältig. Im VIDEO erfahrt ihr, was die Warnzeichen sind: