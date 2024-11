Gary Barlow: So groß ist sein Sohn Daniel wirklich!

Gary Barlow (53), der Leadsänger von Take That, wurde in den 90er-Jahren zum Teenie-Idol, bekannt für seine unvergesslichen Hits wie "Back for Good". Neben Robbie Williams (50) führte er die Band an und erlebte eine beispiellose Boygroup-Karriere. Die Band trennte sich 1996, fand aber Jahre später wieder zusammen und begeistert nun als Trio die Fans auf Tour.

Gary Barlow ist seit 2000 mit Dawn Andres verheiratet und hat drei Kinder. Der Schein trügt allerdings: Britische Medien geben an, dass Daniel Barlow "nur" 1,88 Meter groß ist – was ihn immerhin noch über den 1,75 Meter großen Papa Gary hinauswachsen lässt.