Gary Rhodes: Der TV-Koch ist tot

Gary Rhodes ist tot. Der britische -Koch starb am Dienstagabend im Alter von 59 Jahren. Das bestätigte seine Familie in einem öffentlichen Statement.

Rhodes starb in Dubai

„Die Rhodes-Familie ist zutiefst traurig, den Tod ihres geliebten Ehemanns, Vaters und Bruders Gary Rhodes zu verkünden. Die Familie würde gerne jedem für seine Unterstützung danken und um Privatsphäre in dieser Zeit bitten", heißt es in der Mitteilung. Der TV-Star starb in Dubai, wo er zuletzt als Koch in einem Luxushotel arbeitete.

Promi-Koch verabschiedete sich auf von seinem Kollegen. „Gary war ein fantastischer Koch und ein unglaublicher Botschafter für die britische Küche. Er war eine massive Inspiration für mich als junger Koch“, erklärte er geknickt. Rhodes hinterlässt seine Frau Jennie und zwei Kinder.

