Gayle Hunnicutt: Der Serienstar ist tot

Gayle Hunnicutt konnte sich einen großen Namen in der Welt der Serien machen. So spielte sie beispielsweise bei "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" und "Dallas" mit. Ihre Karriere begann bereits 1967. Damals stand sie für die Produktion "Der Gnadenlose" vor der Kamera. Rollen in "Der Dritte im Hinterhalt", "Schatten der Angst" oder "Scorpio, der Killer folgten". Doch ihre vielleicht größte Rolle spielte sie in der Serie "Dallas". Von 1989 bis 1991 war sie dort als Vanessa Beaumont zu sehen.

Zuletzt stand sie 1999 vor der Kamera, für die Serie "Die Profis - Die nächste Generation". Nun trauern die Fans um den beliebten Star.

Auch von diesen Stars mussten wir uns 2023 verabschieden: