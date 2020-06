Gefährlicher Trend: Immer mehr Frauen schieben sie eine Gurke in die Vagina!

Frauenärzte erklären, die Gurke in der Vagina sei nicht nur völlig zwecklos, sondern tatsächlich auch gefährlich! Die Gurke kann viele Arten von Pilzen auf der Oberfläche tragen, die weitergegeben werden können. Auch Bakterien können auf der Gurke lagern, die sogar Geschlechtskrankheiten wie Gonorrhö auslösen können! "Wer glaubt, die Gurke zu waschen oder sie zu schälen, würde bedeuten, sie zu steril zu machen, der liegt falsch", so Dr. Gunter gegenüber der "Daily Mail".

Also Ladies: Eine Gurke gehört definitiv in den Salat und nicht in die Vagina!