Geheimnis bei "Das große Backen" gelüftet: Was wirklich mit den Torten passiert, wenn die Kameras aus sind

Wenn bei "Das große Backen" der Mixer surrt und der Fondant kunstvoll über die Torten gezogen wird, ist klar: In dieser Sat.1-Show zählt nicht nur Geschmack, sondern auch das Auge. Woche für Woche stellen sich Hobbybäcker der kritischen Bewertung durch Konditorin Bettina Schliephake-Burchardt und Pâtissier Christian Hümbs – moderiert von der charmanten Enie van de Meiklokjes. Doch was geschieht eigentlich mit all den liebevoll dekorierten Backwerken nach der Jurybewertung?