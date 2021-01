"Geht’s noch?": Jana Ina Zarrella wütet gegen Corona-"Deppen"

Jana Ina Zarrella hat die Nase voll! Vor kurzem machte die hübsche Moderatorin ihre Fans schon einmal darauf aufmerksam, dass alle sich an die Regeln halten müssen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Sie hatte sich im vergangenen September selbst mit dem Virus infiziert und kann nicht verstehen, warum so viele Menschen derzeit trotzdem in den Urlaub fahren oder wilde Partys feiern.