Gene Hackman und seine Frau tot aufgefunden – Was zur Todesursache bekannt ist

Am 26. Februar 2025 entdeckten die Behörden die leblosen Körper des 95-jährigen Schauspielers und seiner 63-jährigen Ehefrau in ihrem Anwesen in der Santa Fe Summit-Gemeinde. Auch ihr Hund wurde tot in dem Haus gefunden. Die Polizei bestätigte, dass es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt. Die genaue Todesursache bleibt jedoch unklar, und die Ermittlungen dauern an.

Gene Hackman, geboren am 30. Januar 1930 in San Bernardino, Kalifornien, galt als einer der vielseitigsten Schauspieler seiner Zeit. Seinen Durchbruch feierte er mit der Rolle des Drogenfahnders Jimmy "Popeye" Doyle in "French Connection – Brennpunkt Brooklyn" (1971), wofür er den Oscar als Bester Hauptdarsteller gewann. Seine Darstellung des brutalen Sheriffs "Little" Bill Daggett in "Erbarmungslos" (1992) brachte ihm einen weiteren Academy Award als Bester Nebendarsteller ein. Auch als schurkischer Lex Luthor in den "Superman"-Filmen der 1980er Jahre blieb er unvergessen.

Nach einer eindrucksvollen Karriere zog sich Hackman 2004 aus der Schauspielerei zurück und widmete sich dem Schreiben. Gemeinsam mit seiner Frau Betsy Arakawa, einer talentierten Pianistin, lebte er zurückgezogen in New Mexico. Das Paar hielt sich bewusst aus der Öffentlichkeit heraus und genoss das ruhige Leben abseits des Rampenlichts.