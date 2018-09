Georg Kofler: Trennungs-Drama bei den "Höhle der Löwen"-Star

Reddit this

Der 61-Jährige hat jetzt offenbart, dass er sich von seiner Frau getrennt hat – schon mehrere Wochen sollen die beiden kein Paar mehr sein.

"Ja. Christiane und ich sind seit einigen Wochen getrennt“, gesteht der „Höhle der Löwen“-Star in einem Interview mit „Bunte“. Die Trennung scheint er aber locker zu nehmen: "Wir haben eingesehen, dass wir uns als Freunde einfach besser verstehen", so der Unternehmer. Die beiden scheinen sich also auch weiterhin gut zu verstehen.

Georg Kofler und Christiane waren übrigens schon mal getrennt – bereits 2008 haben sie eine zweijährige Beziehungspause eingelegt. "Da stellt man irgendwann fest, dass es in der Beziehung nicht so harmonisch läuft, wie man sich das wünschen würde", sagt er.