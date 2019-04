George Clooney & Amal: Scheidung trotz Baby?

Die Gerüchteküche um eine böse Ehe-Krise brodelt ja schon länger. Doch jetzt soll es bei und seiner Frau Amal kein zurück mehr geben.

George Clooney: Affäre aufgedeckt! Amals Reaktion ist unglaublich

Amal & George Clooney: Scheidung trotz Baby?

Das Paar soll seiner Liebe keine Chance mehr geben - und das, obwohl die Anwältuin angeblich schwanger ist! Das will zumindest ein Insider wissen. Und der bestätigt auch gegenüber dem "Star"-Magazin: "Es heißt, ihre Ehe soll in Scherben liegen! Es scheint zu spät zu sein - und wenn dem so ist, wird Georges Herz gebrochen und er gedemütigt sein."

Vor allem das Verhalten von Amal soll Schuld an der großen Krise sein. "Als sich George in Amal verliebte, war sie diese superschlaue Person, die sich mehr für das Weltgeschehen, als für interessierte. Aber seitdem hat sie sich komplett geändert und will selbst ein Star sein", so der Informant weiter.

George Clooney: Er will sein Image retten

Doch obwohl George Clooney und Amal eigentlich kein Happy End bevorsteht, soll vor allem der Schauspieler mit der Scheidung noch warten wollen. Aus Image-Gründen!

Angeblich will der Hollywoodstar in die Politik gehen. Und das sieht so eine Trennung einfach nicht gut aus. "Es würde nicht gut aussehen, sich von der Frau, die sein Kind erwartet, scheiden zu lassen, während er Wahlkampf macht