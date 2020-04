George Clooney und Amal: Baby-Drama! Hiobsbotschaft nach der Geburt

Das Foto ist erst auf den zweiten Blick eine Sensation: Vor wenigen Tagen postete Ross bei ein Bild aus einer Klinik im US-Bundesstaat Ohio, wo sie offenbar kurz zuvor Zwillinge zur Welt gebracht hat. Brisant daran: Michelle ist eine Leihmutter, die insbesondere - zum Babyglück verhilft. Und diesmal soll es sich dabei um Amal (42) und (58) handeln! „Sie haben sich schon lange weiteren Nachwuchs gewünscht“, verrät ein Bekannter im australischen „NW“-Magazin. Jetzt können sie sich über einen weiteren Sohn und eine weitere Tochter freuen, heißt es.

Sind George und Amal heimlich Eltern geworden?

Das würde auch erklären, warum das Promi-Paar seit Oktober letzten Jahres völlig abgetaucht ist: Weil sie sich auf ihr künftiges Leben als vierfache Eltern vorbereiten wollten? Dieser Nestbautrieb war bei Menschenrechtsanwältin Amal bereits sehr ausgeprägt, als sie ihre Zwillinge Ella (2) und Alexander (2) erwartete: Schon damals bekam die Öffentlichkeit sie monatelang nicht zu Gesicht, erst nach der Entbindung tauchte sie wieder auf.

George & Amal Clooney: Großes Drama in ihrer Villa in Sonning!

Doch trotz aller Vorbereitungen soll die Baby-Mission diesmal nicht ohne Probleme abgelaufen sein: In einem Insta-Post wenige Wochen vor der Geburt schrieb Leihmutter Michelle, die Eltern in spe könnten wegen der Corona-Krise in Europa festhängen! Tatsächlich leben die Clooneys in London und dem italienischen Como. Ob sie es dennoch rechtzeitig zum Geburtstermin in die USA geschafft haben, ist ebenso ein Geheimnis wie schon die gesamte Schwangerschaft. Umso schöner wird dann hoffentlich die Überraschung! „Wir haben das Bedürfnis, unser großes Glück mit allen zu teilen“, verkündete George damals stolz die Baby- . Die nächsten könnten schon bald folgen…

