George Clooney und Amal: Ehe am Ende! Bittere Trennung des Hollywood-Traumpaars

Dieses verflixte siebte Jahr! Für Hollywood-Star George Clooney (59) und seine Frau Amal (42) wird dieser Ehe-Mythos offenbar zur bitteren Wahrheit: Nach etwas mehr als sechs Jahren ist ihre Liebe am Ende, heißt es aus dem Umfeld des Paares.

Es hätte schon seit Monaten gekriselt, bestätigte jetzt ein Insider dem Magazin „Woman’s Day“. Die Corona-Pandemie samt Quarantäne-Vorschriften soll der angeschlagenen Beziehung dann endgültig den Rest gegeben haben: „Ob über ihre Karrieren oder die Kindererziehung: Sie haben sich nur noch gestritten! Es sieht überhaupt nicht gut aus für die zwei. Freunde und die Familie glauben, dass eine Scheidung unvermeidbar ist“, so die Quelle.

Tatsächlich war der Bruch zwischen dem Filmstar und der Anwältin für Menschenrechte schon länger abzusehen: Gemeinsame offizielle Auftritte gab es seit Ewigkeiten nicht mehr, und auch privat hat man das Paar seit Monaten nicht mehr zusammen gesehen – nicht mal an ihrem Hochzeitstag im September. Zuletzt wurden die beiden an Georges Geburtstag am 6. Mai gesichtet, als sie den Nachmittag mit ihren Freunden Cindy Crawford (54) und Rande Gerber (58) am Strand von Malibu verbrachten.

Doch schon damals suchte man vergeblich nach Spuren von Zärtlichkeit und Zuneigung. Bitter, denn tatsächlich haben George und Amal hart um ihre Liebe gekämpft: „Sie sind zwei Jahre lang zur Paartherapie gegangen“, berichtet der Vertraute. „Doch am Ende haben sie sich nur im Kreis gedreht und sind zu keiner Lösung gekommen. Irgendwann hat George dann aufgegeben.“

Beginnt jetzt der Rosenkrieg um die Kinder?

Hoffnung auf ein Happy End scheint es diesmal nicht zu geben. Wie sagte George Clooney doch einst selbst in einem Interview: „Ich glaube nicht an ein Happy End im Leben. Entweder man stirbt früh – oder man sieht dabei zu, wie alles, was man liebt, langsam verschwindet.“

Um sich diesen Anblick zu ersparen, hat er offenbar schon selbst den ersten Trennungsschritt vollzogen: George sei bereits aus dem Familienanwesen in der Nähe von London ausgezogen, ist aus Hollywoodkreisen zu hören. Seine neue Bleibe: ein Haus in Los Angeles, das er derzeit umbauen lässt, um es auch für seine Zwillinge Ella (3) und Alexander (3) wohnlich zu machen.