George Clooney und Amal: Getrennte Wege! Die Fronten sind völlig verhärtet

Aber George Clooney kann sich ein Leben ohne seine Familie nicht vorstellen. Also läuft das Ganze wohl auf einen Kompromiss hinaus: Die Villa Oleandra am Comer See, sein bisheriges Ferienhaus, könnte der neue Hauptwohnsitz werden. Das gesamte Jahr in Italien – im Paradies – zu verbringen, ist für beide eine Option. „Das Leben in Italien ist traumhaft“, schwärmte er schon oft. „Hier kommt man zur Ruhe. Der ganze Druck fällt von mir ab.“ Und auch Amal liebt Italien, hier hat das Paar schließlich geheiratet – ein guter Ort für einen Neustart!